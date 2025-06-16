Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

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Yarının elektrik fiyatları, spot piyasada en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük ise 915 lira 11 kuruş olarak belirlendi. Elektrik işlem hacmi dünde göre %11,3 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 915 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,3 artarak 1 milyar 679 milyon 396 bin 840 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 915 lira 11 kuruş lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 591 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 574 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1043 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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