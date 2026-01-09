Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaatin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1.400 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 18,3 azalarak 1 milyar 696 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,3 azalarak 1 milyar 696 milyon 762 bin 258 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-10.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 14.00'te 1400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 727 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 735 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

