Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Açıklandı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 45 kuruş, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,1 azalarak 1 milyar 110 milyon 301 bin 669 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 399 lira 45 kuruş, en düşük 12.00'de 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 95 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 134 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 46 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.