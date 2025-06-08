Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Açıklandı

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Açıklandı
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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 399 lira, en düşük fiyatı ise 129 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 55 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 129 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 55 artarak 1 milyar 43 milyon 851 bin 979 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00-04.00 ve 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira, en düşük 15.00'te 129 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1953 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1931 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük sıfır lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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