Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 297 lira 18 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 8,2 azalarak 1 milyar 828 milyon lira olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 8,2 azalarak 1 milyar 828 milyon 607 bin 718 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 17.00, 18.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 297 lira 18 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 925 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 932 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

