Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Değişimleri: En Yüksek 3.400 Lira

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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3.400 lira, en düşük fiyatı ise 1.864,99 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi de %6,57 artışla 2 milyar lira düzeyine ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1864 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,57 artarak 2 milyar 6 milyon 988 bin 731 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 07.00'de 1864 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 964 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 975 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1369 lira 69 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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