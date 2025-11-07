Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanması
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı 3 bin 400 lira ile 1000 lira arasında belirlenirken, işlem hacmi yüzde 9,8 azaldı. Aritmetik ortalama fiyat 2 bin 907 lira 79 kuruş olarak açıklandı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,8 azalarak 1 milyar 547 milyon 678 bin 990 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 907 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 902 lira 32 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1450 lira olarak kayıtlara geçti.