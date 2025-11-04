Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 501 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,8 azalarak 1 milyar 566 milyon 726 bin 881 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00 ve 17.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 501 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 780 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 795 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1501 lira olarak kayıtlara geçti.