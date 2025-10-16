Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1056 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi, önceki günle kıyaslandığında yaklaşık %2,18 artış gösterdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,18 artarak 1 milyar 749 milyon 738 bin 271 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1056 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 936 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 946 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 98 kuruş, en düşük 780 lira olarak kayıtlara geçti.

