Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

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Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1,539.98 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi de düne göre %6.57 arttı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1539 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,57 artarak 1 milyar 970 milyon 357 bin 415 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1539 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 898 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 901 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1864 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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