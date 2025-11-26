Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 605 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 1,1 azalarak 1 milyar 545 milyon lira düzeyine geriledi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,1 azalarak 1 milyar 545 milyon 794 bin 572 lira olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,1 azalarak 1 milyar 545 milyon 794 bin 572 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-09.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 605 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 778 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 798 lira 89 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 912 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
