Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 537 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,5 azalarak 1 milyar 181 milyon bin 54 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00, 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 11.00'de 537 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 255 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 257 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 251 lira olarak kayıtlara geçti.