Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Güncelleme:
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 537 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi de yüzde 14,5 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 537 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,5 azalarak 1 milyar 181 milyon bin 54 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00, 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 11.00'de 537 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 255 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 257 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 251 lira olarak kayıtlara geçti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
