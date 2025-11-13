Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,7 azalarak 1 milyar 773 milyon 9 bin 235 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00 ve 09.00 ile 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 63 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 85 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 600 lira olarak kayıtlara geçti.