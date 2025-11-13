Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Güncelleme:
Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise bugün önceki güne göre yüzde 2,7 azaldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,7 azalarak 1 milyar 773 milyon 9 bin 235 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00 ve 09.00 ile 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 63 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 85 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 600 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
