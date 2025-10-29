Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Güncelleme:
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı 3 bin 400 lira ile 1.000 lira arasında belirlendi. Piyasa işlem hacmi de yüzde 28 artarak 1,5 milyar lirayı geçti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28 artarak 1 milyar 565 milyon 396 bin 895 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00-08.00 ve 16.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 933 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 931 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
