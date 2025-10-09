Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 1.474,69 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 3,7 azalarak 1 milyar 819 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1474 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,7 azalarak 1 milyar 819 milyon 752 bin 772 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1474 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 974 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 982 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 410 lira 10 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
