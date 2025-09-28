Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1901 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi de önemli bir artış gösterdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 66,9 artarak 2 milyar 31 milyon 302 bin 615 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00 ve 15.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 1901 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 72 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 99 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
