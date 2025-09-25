Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 202 lira 87 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise dünde göre %9,5 azaldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,5 azalarak 1 milyar 564 milyon 526 bin 683 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 202 lira 87 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 365 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 365 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
