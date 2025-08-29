Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları
Yarın için megavatsaat elektrik fiyatları en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1684 lira 10 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 7,7 azalarak 1,96 milyar lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1684 lira 10 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,7 azalarak 1 milyar 960 milyon 215 bin 811 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 ve 00.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1684 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 999 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 992 lira 71 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1811 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.