Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 42 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi düne göre yüzde 47,6 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 47,6 azalarak 878 milyon 933 bin 408 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 11.00'de 42 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1483 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1488 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1374 lira 69 kuruş olarak kayıtlara geçti

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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