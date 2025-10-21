Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Belirlemeleri Güncellendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 5,5 azalarak 1 milyar 840 milyon 259 bin 522 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 05.00'te 2 bin 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 44 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 66 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 584 lira 33 kuruş olarak kayıtlara geçti.