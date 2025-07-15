Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Belirlemeleri

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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 2 bin 419 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 38,4 artarak 2 milyar 197 milyon 495 bin 555 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 419 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,4 artarak 2 milyar 197 milyon 495 bin 555 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 22.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 419 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 105 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 115 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 45 kuruş, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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