Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Belirlemeleri

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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı 3 bin 399 lira ile 1400 lira arasında belirlendi. İşlem hacmi de düne göre yüzde 12,5 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,5 artarak 2 milyar 76 milyon 680 bin 476 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 1400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 996 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 995 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1050 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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