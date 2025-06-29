Spot Elektrik Piyasası Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin 400 Lira
Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1050 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 110 artışla 1,8 milyar lira olarak gerçekleşti.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 110 artarak 1 milyar 845 milyon 499 bin 129 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 07.00'de 1050 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 771 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 795 lira 22 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 42 kuruş olarak kayıtlara geçti.