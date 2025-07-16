Spot Elektrik Piyasa Fiyatları Belirlendi

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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 2 bin 900 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi de yüzde 9,17 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 900 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,17 artarak 2 milyar 399 milyon 16 bin 464 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 900 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 281 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 277 lira 83 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 419 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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