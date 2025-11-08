Spot Elektrik Piyasa Fiyatları Açıklandı: Yarın İçin En Yüksek 3 Bin 400 Lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 130 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,7 azalarak 1 milyar 180 milyon 741 bin 688 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 130 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 395 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 420 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.