Spot Elektrik Fiyatlarında Yükseliş: Yarın İçin En Yüksek 3.399 Lira
Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3.399 lira, en düşük ise 2.275 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi duyurulan verilere göre önemli bir artış gösterdi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 13,7 artarak 2 milyar 256 milyon 945 bin 103 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira, en düşük 14.00'te 2 bin 275 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 17 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 12 lira 24 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 644 lira 34 kuruş olarak kayıtlara geçti.