Spot Elektrik Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük 748 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,7 azalarak 1 milyar 629 milyon 217 bin 138 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük saat 15.00'te 748 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 524 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 531 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük 1899 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.