Spot Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 3 bin 399 Lira

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 3 bin 399 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi yüzde 18,5 artış gösterdi. Aritmetik ortalama fiyat 2 bin 763 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,5 artarak 1 milyar 822 milyon 319 bin 468 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 1399 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 763 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 754 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 600 lira, en düşük 1001 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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