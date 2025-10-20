Haberler

Spot Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Güncelleme:
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı 3 bin 400 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi de artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 584 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,4 artarak 1 milyar 947 milyon 254 bin 154 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 05.00'te 2 bin 584 lira 33 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 90 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 111 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 250 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
