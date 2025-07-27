Spot Elektrik Fiyatları Yükseliyor

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat ise 3 bin 250 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 3 bin 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 15,8 artarak 2 milyar 445 milyon 605 bin 511 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00-11.00 ve 13.00-01.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 05.00'te 3 bin 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 363 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 365 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1724 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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