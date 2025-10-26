Haberler

Spot Elektrik Fiyatları Yükselişte

Güncelleme:
Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 149 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi de yüzde 0,5 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 149 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,5 artarak 1 milyar 85 milyon 933 bin 968 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00 ile 16.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 149 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 81 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 109 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
