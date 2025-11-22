Haberler

Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

Güncelleme:
Yarının spot elektrik fiyatı, en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 35 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi bir önceki güne göre yüzde 28,35 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 35 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,35 azalarak 846 milyon 151 bin 725 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 35 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1759 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1775 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 537 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
