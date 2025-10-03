Haberler

Spot Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 386 lira 73 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 10,4 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 386 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,4 azalarak 1 milyar 405 milyon 301 bin 107 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 386 lira 73 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 367 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 380 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 54 kuruş, en düşük 779 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
