Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi: Yarın İçin En Yüksek 3.399 Lira

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Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3.399 lira 55 kuruş olarak belirlenirken, en düşük fiyat ise 1.719 lira 99 kuruş oldu. Bugünkü işlem hacmi ise dünde göre yüzde 3,2 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,2 azalarak 2 milyar 39 milyon 661 bin 69 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük saat 07.00 ve 12.00'de 1719 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 948 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 952 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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