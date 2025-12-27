Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot pazarda bir megavatsaat elektriğin yarınki fiyatı 3 bin 400 lira en yüksek, 1263 lira 63 kuruş en düşük olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 22,4 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1263 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,4 azalarak 1 milyar 478 milyon 113 bin 645 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1263 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 630 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 636 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 267 lira 25 kuruş olarak kayıtlara geçti.

