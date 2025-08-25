Spot elektrik fiyatları belirlendi: En yüksek 3 bin 400 lira

Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. İşlem hacmi ise yüzde 1,7 azalarak 2 milyar 15 milyon 727 bin 467 lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 azalarak 2 milyar 15 milyon 727 bin 467 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 853 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 854 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1584 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Meryem Rana Soylu - Ekonomi
