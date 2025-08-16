Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise %5,88 azalarak 1 milyar 700 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 5,88 azalarak 1 milyar 700 milyon 391 bin 799 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 04.00-06.00 ve18.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 11.00'de 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 669 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 672 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
