Spot Elektrik Fiyatları Açıklandı: En Yüksek 3.400 Lira
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 501 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 4,20 azalarak 1,7 milyar lira civarında gerçekleşti.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 501 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,20 azalarak 1 milyar 712 milyon 257 bin 190 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 501 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 818 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 828 lira 12 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 98 kuruş, en düşük 780 lira olarak kayıtlara geçti.