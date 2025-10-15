Haberler

Spot Elektrik Fiyatları Açıklandı: En Yüksek 3.400 Lira

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 501 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 4,20 azalarak 1,7 milyar lira civarında gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 501 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,20 azalarak 1 milyar 712 milyon 257 bin 190 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 501 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 818 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 828 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 98 kuruş, en düşük 780 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
15 bin öğretmen istihdamına ilişkin başvurular 17-21 Kasım'da alınacak

Binlerce öğretmen ataması için kritik tarih belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villanın son hali

İşte kediciklerle keyif çattığı villanın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.