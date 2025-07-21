Spot Elektrik Fiyatları 3 Bin 400 Liraya Yükseldi

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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 2 bin 910 lira 11 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 7,9 artarak 2 milyar 317 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 910 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,9 artarak 2 milyar 317 milyon 314 bin 970 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-23.00 ve 00.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 14.00'te 2 bin 910 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 242 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 236 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1900 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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