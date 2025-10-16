Haberler

Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 Bin 431 Lira

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 431 lira 78 kuruş olarak belirlendi. Piyasa işlem hacmi ise 10 milyon 871 bin 354 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 871 bin 354 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 571 bin 720 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 153 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 710 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 157 milyon 451 bin 892 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 157 milyon 477 bin 312 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
