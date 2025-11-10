Spot Doğal Gaz Piyasasında Yeni Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 360 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 51 bin 432 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 610 bin 585 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 360 lira 14 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 700 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 78 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 642 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 869 bin 410 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 139 milyon 545 bin 679 metreküp olarak kayıtlara geçti.