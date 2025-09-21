Spot Doğal Gaz Piyasasında Yeni Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 461 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 906 bin 808 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 846 bin 895 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 461 lira 73 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 201 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 184 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 738 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 94 milyon 936 bin 488 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 42 bin 105 metreküp olarak kayıtlara geçti.