Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 353 lira 36 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 971 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 735 lira 69 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 208 milyon 827 bin 470 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 353 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 402 bin 90 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 455 bin 730 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 353 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 842 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 971 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 735 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 827 bin 470 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 208 milyon 612 bin 528 metreküp olarak kayıtlara geçti.