Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 491 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 994 bin 90 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 776 bin 466 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 491 lira 28 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 448 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 15 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 966 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 93 milyon 955 bin 908 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 94 milyon 959 bin 664 metreküp olarak kayıtlara geçti.