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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 445 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 3 milyon 908 bin 855 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 445 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 908 bin 855 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 392 bin 350 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 445 lira, gaz ticaret miktarı ise 375 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 967 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 922 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 91 milyon 385 bin 852 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 92 milyon 640 bin 6 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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