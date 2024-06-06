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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 613 lira 56 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 2 milyon 281 bin 913 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 613 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 281 bin 913 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 2 milyon 58 bin 345 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 613 lira 56 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 215 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 144 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 82 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 96 milyon 207 bin 157 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 98 milyon 233 bin 351 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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