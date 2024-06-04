Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 674 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 572 bin 50 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 438 bin 440 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 674 lira 38 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 522 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 208 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 140 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 716 bin 780 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 409 bin 223 metreküp olarak kayıtlara geçti.