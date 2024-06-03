Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 740 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 438 bin 440 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 178 bin 810 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 740 lira 21 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 903 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 277 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 203 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 198 bin 123 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 93 milyon 464 bin 562 metreküp olarak kayıtlara geçti.