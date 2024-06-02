Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 779 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 178 bin 810 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 293 bin 950 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 779 lira 28 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 872 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 318 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 240 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 531 bin 755 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 105 milyon 205 bin 889 metreküp olarak kayıtlara geçti.