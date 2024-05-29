Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 332 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 832 bin 277 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 848 bin 52 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 332 lira 4 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 882 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 848 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 815 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 90 milyon 704 bin 968 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 92 milyon 135 bin 49 metreküp olarak kayıtlara geçti.